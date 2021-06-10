В РАН прокомментировали признание существования пятого океана

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Официальное признание существования на Земле пятого океана – Южного – не является научным открытием, поскольку он и до этого был хорошо изучен, заявил научный сотрудник Института географии РАН Александр Хропов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Этот вопрос давно изучен, про пятый океан подробно написано не только в "Википедии", но и в Большой российской энциклопедии. На этот вопрос есть разные точки зрения, и они [журнал] никакого открытия не сделали", – пояснил ученый.

По словам Хропова, у концепции пятого океана есть свое обоснование, однако традиционно считалось, что Антарктиду омывают три океана.

"Тем не менее даже в школьных атласах упоминается Южный океан. Это одна из распространенных точек зрения, хотя указом высших должностных лиц такие вещи не определяются", – отметил он.

Ранее Национальное географическое общество США признало, что на Земле существует пятый океан – Южный. Им были признаны воды, которые омывают Антарктиду от береговой линии континента до 60 градусов южной широты. Исключение составляют море Шотландии и пролив Дрейка, их относят к части Атлантического океана.