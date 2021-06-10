National Geographic признало существование на Земле пятого океана

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Национальное географическое общество США признало, что на Земле существует пятый океан – Южный, сообщает "Газета.ру".
Этот вопрос ученые обсуждали долгие годы, многие специалисты признавали океан как продолжение Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Спустя время выяснилось, что воды Антарктики имеют отличительные особенности, которые позволяют их обозначить отдельно.
"Южный океан давно признан учеными, но так как международного соглашения никогда не было, мы не признавали его официально", – пояснил географ National Geographic Алекс Тейт.
Таким образом, теперь Южный океан – это воды, которые омывают Антарктиду от береговой линии континента до 60 градусов южной широты. Исключение составляют море Шотландии и пролив Дрейка, их относят к части Атлантического океана.
Ранее ученые спрогнозировали возможный подъем уровня воды в мировом океане. По их данным, к 2100 году он составит 1,3 метра, а к 2300 – 5 метров.
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