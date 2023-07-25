Врач назвала необычный способ профилактики болезни Альцгеймера

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Регулярное посещение стоматолога, а также употребление продуктов с ликопином, витамином C и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами поможет в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Одной из версий развития этого заболевания считается накопление в нейронах головного мозга патологических (амилоидных) белков.

"Существует еще и инфекционная гипотеза возникновения этой болезни. Считается, что Альцгеймер может развиться у людей с хроническими инфекциями, например с пародонтитом. Поэтому нужно обязательно лечить зубы", – отметила Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Раз в полгода посещать стоматолога, ходить на гигиену полости рта, профессиональную чистку зубов – это и будет профилактикой болезни Альцгеймера.

Еще один инструмент профилактики заболевания – это правильное питание. В рацион следует включить продукты, богатые антиоксидантами вроде витамина C, а также омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, продолжает врач.

"Витамин C считается очень хорошей профилактикой Альцгеймера, поскольку это антиоксидант. Речь идет про цитрусовые, брокколи, красный перец, черную смородину и облепиху. Это очень доступные ягоды, которые мы можем вырастить в средней полосе у себя на участке", – обратила внимание диетолог.



Продукты, которые имеют красный пигмент, содержат много ликопина – сильного антиоксиданта. Он также будет способствовать профилактике когнитивных нарушений. Ликопин, в частности, присутствует в помидорах, моркови, красных яблоках и винограде.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Очень хорошо действуют продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты. Это сельдь, форель, лосось, кета, семга и скумбрия. Омега-3 жирные кислоты фактически защищают нейроны от воздействия неблагоприятных амилоидных белков, латают мембраны, практически на клеточном уровне устраняют воспалительную реакцию на мембране.

Ранее ученые из Столичного медицинского университета в Пекине зафиксировали самый ранний случай болезни Альцгеймера. Диагноз был поставлен 19-летнему китайцу. Сообщается, что он начал испытывать проблемы с концентрацией еще в 17 лет. Далее у юноши возникли сложности с чтением, выражением эмоций и появилась краткосрочная потеря памяти.

