Ученые зафиксировали самый ранний случай болезни Альцгеймера

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Неврологи и нейробиологи Столичного медицинского университета в Пекине диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего китайца. Юноша стал самым молодым пациентом с данным диагнозом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease.

Отмечается, что молодой человек сообщал о проблемах с концентрацией в 17 лет, затем он начал испытывать сложности с чтением, выражением эмоций, у него появилась краткосрочная потеря памяти. Врачи поставили ему официальный диагноз после прохождения им тестов для определения приобретенного слабоумия.

По информации исследования, болезнь Альцгеймера обычно появляется в пожилом возрасте, редко с ней сталкиваются до 30 лет. В таком случае возникновение заболевания связано с наличием наследственных мутаций в генах.

Как подчеркивают ученые, у 19-летнего китайца нарушений в работе генов, которые ответственны за раннюю потерю памяти, не было обнаружено. Кроме того, у членов семьи пациента не было деменции.

Ранее ученые из Каролинского университета Стокгольма и Колумбийского университета из США пришли к выводу, что ранняя болезнь Альцгеймера связана с инфекционными заболеваниями. Это объясняется воспалением в центральной нервной системе, в результате которого ухудшается микроциркуляция в ЦНС, что и приводит к развитию когнитивного дефицита.

Также отмечалось, что новый зарубежный препарат для лечения болезни Альцгеймера могут зарегистрировать в РФ уже этой осенью или зимой. Речь идет об американском лекарстве "Леканемаб". Это первое средство, которое не только борется с симптомами болезни Альцгеймера, но и помогает ее замедлить.

В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера