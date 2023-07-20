ФМБА ожидает, что новый препарат от Альцгеймера зарегистрируют в РФ в ближайшие полгода

Фото: depositphotos/areeya

Новый зарубежный препарат для лечения болезни Альцгеймера могут зарегистрировать в России уже этой осенью или зимой, сообщила руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Елена Катунина.

Она уточнила, что речь идет об американском препарате "Леканемаб". Это первое средство, которое не только борется с симптомами болезни Альцгеймера, но и помогает ее замедлить.

Исследование, проведенное специалистами, подтвердило безопасность и эффективность лекарства для граждан, страдающих болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Под эту категорию людей подпадает примерно 1/6 от общего количества пациентов с данным расстройством.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что регулярные физические и умственные нагрузки, а также правильное питание могут внести вклад в профилактику болезни Альцгеймера.

По ее словам, чтение книг может помочь в меньшей степени. В большей степени это разгадывание кроссвордов, собирание пазлов, какие-то интеллектуальные игры. Считается, что такие занятия, такая умственная гимнастика тоже способствует сохранению памяти, но это не является гарантией.

Кроме того, нужно вести активный образ жизни и заниматься физическими нагрузками.