11:43Общество
Врач рассказал, что лапша быстрого приготовления может вызвать заболевания сердца
Фото: depositphotos/TpaBMa2
Лапша быстрого приготовления может стать причиной многих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.
Специалист отметил, что лапша быстрого приготовления во время производства обжаривается и сушится в разогретом пальмовом масле, где оно изменяет структуру продукта и заменяет в нем влагу.
"Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания", – добавил Белоусов.
Гастроэнтеролог сообщил, что еще лапша может содержать яичную муку, которая является источником быстрых углеводов и может привести к лишним килограммам. Также в лапшу добавляют много ненатуральных консервантов, ароматизаторов, загустителей и других пищевых добавок, которые также вредны для организма.
Ранее диетолог рассказал, что мясо лучше тушить, а не жарить. Это связано с тем, что при жарке образуется больше канцерогенных соединений, которые могут вызвать опухоль. Еще врач посоветовал использовать специи при готовке.
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