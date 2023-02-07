12:07Общество
Диетолог назвал лучший способ приготовления мяса
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Тушеное мясо с добавлением специй считается наименее вредным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Мясо лучше тушить, а не жарить. При жарке мяса всегда образуется больше так называемых канцерогенных соединений, которые вызывают опухоль", – отметил эксперт.
Диетолог посоветовал добавить к тушеному мясу специи вроде куркумы или перца, чтобы сделать пищу еще полезнее.
"Вообще надо сказать, что мясо – это все равно пища скорее вредная, поэтому лучше его заменять птицей, а еще лучше морской рыбой. Мясо есть как можно реже", – заключил специалист.
Ранее россиянам порекомендовали не добавлять к мясу в качестве гарнира белый рис, макароны или картофель. Дело в том, что в них содержится мало клетчатки, зато много крахмала. Кроме того, не стоит сочетать мясо с грибами, поскольку такая комбинация будет нагружать желудок, а также с жирами вроде майонеза – это добавит блюду калорийности.
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