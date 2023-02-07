Диетолог назвал лучший способ приготовления мяса

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Тушеное мясо с добавлением специй считается наименее вредным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Мясо лучше тушить, а не жарить. При жарке мяса всегда образуется больше так называемых канцерогенных соединений, которые вызывают опухоль", – отметил эксперт.

Диетолог посоветовал добавить к тушеному мясу специи вроде куркумы или перца, чтобы сделать пищу еще полезнее.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Восточные специи очень хорошо помогают задерживать возрастные процессы, возрастные изменения, в том числе они защищают нас от развития опухолей. Применение специй делает нашу пищу более полезной.

"Вообще надо сказать, что мясо – это все равно пища скорее вредная, поэтому лучше его заменять птицей, а еще лучше морской рыбой. Мясо есть как можно реже", – заключил специалист.

Ранее россиянам порекомендовали не добавлять к мясу в качестве гарнира белый рис, макароны или картофель. Дело в том, что в них содержится мало клетчатки, зато много крахмала. Кроме того, не стоит сочетать мясо с грибами, поскольку такая комбинация будет нагружать желудок, а также с жирами вроде майонеза – это добавит блюду калорийности.



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