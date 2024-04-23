Президент Германии привез в Стамбул 60 кг шаурмы и раздал ее гостям

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом в Турцию и привез с собой 60 килограммов мяса для шаурмы (донер-кебаба). Об этом пишет РБК.

Вместе с политиком из ФРГ приехал мастер по приготовлению донер-кебаба, который помог президенту угостить гостей в резиденции консульства ФРГ в Стамбуле.

В ходе мероприятия Штайнмайер назвал шаурму национальным немецким блюдом. Он уверен, что его придумали "турецкие гастарбайтеры в Берлине".

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с Москвой 24 рассказала, что шаурма содержит большое количество калорий и имеет зачастую несбалансированный состав. На сегодняшний день вариантов приготовления этого блюда множество, указывала она.

