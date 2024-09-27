Economist: ЕК предоставила Турции и ФРГ полгода на компромисс по донер-кебабу

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Еврокомиссия предоставила Турции и Германии шесть месяцев на разрешение спора по поводу рецепта донер-кебаба и вопроса, чье это национальное блюдо. Об этом сообщает издание The Economist.

По данным журналистов, турецкая сторона обратилась в Евросоюз два года назад, потребовав защитить рецепт донера в рамках схемы блока "гарантированные традиционные блюда".

Таким образом, Анкара хочет, чтобы это блюдо готовилось по турецким правилам: с определенным видом мяса, которое специфическим образом маринуется и нарезается. К примеру, в Турции принято готовить донер с мясом курицы, говядины и баранины, однако не с телятиной или индейкой.

Донер в Европе, который был распространен выходцами из Турции, не всегда готовится согласно таким требованиям. В частности, в 1970-х годах турецкие рабочие в Германии подавали блюдо в пите, с капустой или салатом и политое соусами. В Турции же донер подают на подложке из риса либо в лаваше, с картофелем фри, помидорами и острым перцем.

Если турецкая сторона добьется победы в этом споре, то европейское блюдо придется продавать с другим названием. По подсчетам издания, продажи донера приносят 3,5 миллиарда евро в год, из них 2,3 миллиарда – в Германии.

В апреле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом в Турцию и привез с собой 60 килограммов мяса для донер-кебаба. Вместе с политиком из ФРГ приехал мастер по приготовлению блюда, он помог президенту угостить гостей в резиденции немецкого консульства в Стамбуле.

В ходе мероприятия Штайнмайер назвал донер национальным немецким блюдом. Он выразил уверенность, что его придумали "турецкие гастарбайтеры в Берлине".