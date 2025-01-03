Sham FM: Израиль ударил по оборонным заводам и исследовательскому центру в Сирии

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Израильские военнослужащие нанесли удары в районе города Эс-Сафира на востоке сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Уточняется, что удары были нанесены по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру. Последствия атаки пока не раскрываются.

Ранее как минимум 17 человек стали жертвами удара по окрестностям Дамаска. Предварительно установлено, что атака могла быть совершена израильским беспилотником по складу с боеприпасами.

Еще одна атака ЦАХАЛ была зафиксирована в конце декабря по международному аэропорту столицы Йемена Саны. В результате нее погибли два человека, еще несколько пострадали.