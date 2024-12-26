Два человека погибли в результате израильского удара по аэропорту Саны

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Два человека погибли в результате израильского удара по международному аэропорту столицы Йемена Саны, сообщает ТАСС.

Еще несколько человек пострадали.

Ранее авиация США и Израиля нанесла несколько авиаударов по военным позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Под обстрелом оказалась столица Йемена Сана, где истребители нанесли два удара по горе Аттан, на которой находится штаб ракетных бригад хуситов, а также один удар по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум.

В Пентагоне уже подтвердили нанесение ударов по Йемену, отметив, что целями обстрела стали ракетный склад и операционный центр хуситов.

Израильская авиация до этого уже нанесла несколько авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена. Под атакой оказались в том числе порты и энергетическая инфраструктура в Сане, которые использовались в военных целях.