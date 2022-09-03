Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 10 и 11 сентября в Москве

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в праздничные выходные, 10 и 11 сентября, в Парке Горького. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр, фестиваль объединит тех, кто участвует в волонтерских и благотворительных проектах или хочет к ним присоединиться. Московские НКО расскажут о своих программах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.