Smart-услугами в Москве пользуются 14 млн горожан – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что smart-услугами в Москве регулярно пользуются 14 миллионов горожан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Smart-услуги в Москве сегодня – 14 миллионов пользователей, 400 электронных услуг и сервисов, большая часть которых уже полностью – от начала до конца – (предоставляется. – Прим. ред.) в электронном виде", – сказал мэр, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Также Собянин отметил, что в столице работает система "Активный гражданин", с помощью которой москвичи могут принять участие в решении различных городских вопросов.

Ранее Собянин дал поручение проработать возможность подачи онлайн-заявки для жителей столицы, нуждающихся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законных представителей.