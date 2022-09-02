Собянин заявил, что власти Москвы не будут сносить торговые центры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы не планируют сносить торговые центры, несмотря на большое количество просьб об их ликвидации, передает слова Сергея Собянина ТАСС.

По его словам, просьбы о сносе торговых площадок подкреплялись сообщениями об их нерентабельности. Вместо торговых центров заявители предлагали построить жилые дома.

"В торговых центрах, если вы заметили, появляются первоклассные центры оказания услуг, появляется спорт, появляются детские игровые площадки, много-много чего. Торговые центры превращаются в некую другую реальность, там уже меньше торговли, больше услуг, развлечений, – это такие культурные центры", – сказал мэр.

Он отметил, что жители привыкли к расположению торговых площадок рядом с домом. Эту особенность мэр назвал "новой культурой".

Ранее руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в столичных районах появятся новые торговые центры. По его словам, инвесторы планируют возвести торговые площадки на 4 участках, общая площадь которых составляет 43,9 тысячи квадратных метров.

В столице появятся два многофункциональных центра площадью 39,6 тысячи квадратных метров и два торгово-бытовых комплекса площадью 4,3 тысячи квадратных метров, сообщил Гаман. Центры расположатся в ТиНАО, ЮЗАО и других округах Москвы.