В России продлят программу параллельного импорта

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Программа параллельного импорта и другие меры поддержки импорта различных категорий товаров в РФ будут продлены, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предложения по продлению антикризисных мер рассматривались на заседании у премьер-министра Михаила Мишустина на прошлой неделе. Решетников отметил, что правительство приняло решение о продлении на год 37 различных мер поддержки экономики, связанных с упрощением товарооборота, правил продажи некоторых категорий лекарств и защитой арендодателей перед арендаторами из недружественных стран.

"Второе большое направление – это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать", – рассказал министр.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию до конца 2022 года. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки. Впоследствии этот перечень был расширен.

В конце августа представители бизнеса призвали продлить программу параллельного импорта на 2023 год. В частности, о намерении обратиться в Минпромторг с таким предложением заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, если не продлить действие параллельного импорта, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.