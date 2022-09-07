Москвичам рассказали, как оформить бесплатные билеты на парад судов в честь Дня города

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жители столицы смогут принять участие в параде судов по Москве-реке, который состоятся 10 сентября в честь Дня города. Оформить бесплатный билет можно на сайте "Суда сюда!", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Речной транспорт пользуется большой популярностью в городе, поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы будем и дальше его развивать. Бесплатные билеты на парад можно получить на сайте "Суда сюда!" от "СберТройки", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.
Уточняется, что бесплатный билет можно оформить с помощью промокода sudasuda. Всего доступно 1,6 тысячи билетов.
В параде судов примут участие 40 речных теплоходов разных моделей. Старт запланирован на 10:00 у Новоспасского моста.
Ранее стало известно, что с 9 по 12 сентября по случаю празднования Дня города в Москве состоятся более 420 культурных мероприятий, которые пройдут в библиотеках, парках, школах искусств и кинотеатрах. Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и ее знаменитым жителям.
Кроме того, с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.
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