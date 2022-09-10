Фестиваль "Москва-Донбасс" проходит на Тверской улице в рамках Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздничные мероприятия, приуроченные к 875-летию Москвы, начались на Тверской улице и одноименном бульваре.

По данным официального портала мэра и правительства столицы, центральными темами праздника в центре столицы станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс". На Тверской улице 90 российских дизайнеров представят посвященные Москве капсульные коллекции.

Жители и гости города смогут побывать на встречах для обмена опытом, посмотреть финал шахматного турнира "Московские сезоны", оценить работы мужских парикмахерских салонов и beauty-студий. На Тверской улице также начала работать кинологическая площадка.

В рамках темы "Москва – Донбасс" можно узнать о знаменитых людях, которые родились в регионе. Среди них Владимир Даль, Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова, Леонид Быков. Гости смогут принять участие в мастер-классах, интеллектуальных играх, встречах со спортсменами из Донбасса.

На Тверской улице выступят оркестры с классическим и современным репертуаром.

Кроме того, в Парке Горького проходит фестиваль "Город неравнодушных". Фестиваль посвящен волонтерству, спорту, благотворительности и знакомству горожан с программами социально ориентированных некоммерческих организаций.

Всего на площадке работают четыре тематические зоны. Предварительная регистрация на мастер-классы, организованные на набережной Парка Горького, не нужны. Праздничную атмосферу создают не только аниматоры, артисты, но и волонтеры Москвы. На входе добровольцы выдают всем желающим паспорт жителя города неравнодушных. За посещение каждой локации и участие в активностях туда будут ставить печати, за которые можно будет получить памятные подарки.

Ранее с Днем города москвичей поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что столицу создавали трудом и талантом многих поколений, а сейчас город молодеет, развивается и становится удобнее. По его словам, мало городов могли бы сравниться с Москвой, не каждый из них так стремительно развивается и заботится о своих жителях.

