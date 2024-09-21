Сергей Собянин поздравил с днем рождения артистку Ольгу Остроумову

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Народная артистка РФ Ольга Остроумова празднует в субботу, 21 сентября, свое 77-летие. Сергей Собянин поздравил актрису с днем рождения. Телеграмма по случаю праздника появилась на портале мэра и правительства Москвы.

"Выдающаяся актриса, Вы вписали много ярких страниц в летопись российской культуры и снискали искреннюю любовь миллионов зрителей. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кино, а театральные работы дарят публике радость встречи с искусством высочайшей пробы", – подчеркнул градоначальник.

Остроумова родилась в 1947 году в Бугуруслане Оренбургской области. Образование она получила в Государственном институте театрального искусства, который теперь известен как ГИТИС. До 1983 года Остроумова выступала на сцене Театра на Малой Бронной. После этого и до сих пор она служит в Театре Моссовета.

Впервые в кино зритель увидел Остроумову в образе Риты Черкасовой в картине "Доживем до понедельника". Однако популярность артистка обрела после роли Жени Комельковой в фильме "А зори здесь тихие". Остроумова также известна по кинопроектам "Любовь земная", "Судьба", "Тихие троечники", "Прощальные гастроли", "Бедная Настя", "Гараж" и многим другим.

Актриса является обладательницей золотой медали имени Александра Довженко и Государственной премии СССР. Она также носит звание заслуженной артистки РСФСР и награждена орденом Почета и орденом Дружбы.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения советского и российского дирижера, гендиректора Большого театра Валерия Гергиева. Мэр пожелал деятелю искусства творческих успехов, здоровья и благополучия. По его словам, Гергиев прославился своим талантом не только в России, но и в других странах.