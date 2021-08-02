СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области

Фото: МВД РФ

У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева видели в столичном регионе, сообщил руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости.

Пр его словам, такая информация неоднократно появлялась минувшей весной в СМИ, но пока она не подтвердилась. Мужчина находится в международном розыске, его поиски продолжаются.

Андреев входит в список самых опасных непойманных преступников России. Ему заочно предъявили обвинение в восьми убийствах. При этом не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах – десятки.

Злоумышленник нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего – на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. По данным следствия, подозреваемый насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу.

В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату в размере 1 миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.

Ранее суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии бывшего милиционера Михаила Попкова ("ангарский маньяк"), который отбывает два пожизненных срока за 81 убийство, а ранее сознался еще в двух.

В июле прошлого года Попков дал признательные показания об убийствах двух женщин, которые совершил с 1995 по 1998 год в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он не рассказывал.

В декабре 2018 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в 60 убийствах и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции.

