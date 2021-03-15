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Общество

16 марта, 19:10

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Подполковник запаса МВД усомнился, что "орский маньяк" скрывается в Московском регионе

"Орский маньяк": может ли преступник скрываться в Московском регионе
безопасность общество

Столичная полиция получила обновленную ориентировку на "орского маньяка", которого ищут по всей России уже почти 10 лет. Валерия Андреева обвиняют как минимум в восьми убийствах, но на самом деле их может быть гораздо больше. На днях пассажирка автобуса заметила похожего человека в Подмосковье. Рассказываем, насколько вероятно, что преступник скрывается в Московском регионе и как обезопасить себя от встречи с маньяком.

Фото: орск.56.мвд.рф

Встретила маньяка?

Так называемого орского маньяка обвиняют в серии изнасилований и убийств женщин в Оренбургской области и соседних регионах. На данный момент его поисками занимаются не только правоохранители из России, но также Интерпол.

"Орский маньяк" Валерий Андреев орудовал как минимум с 2006 года. Дальнобойщик похищал, насиловал и убивал женщин. Его обвиняют в восьми смертях, но по факту их может быть намного больше. Силовики вышли на его след по биллингу мобильного телефона одной из жертв и редкой марке автомобиля. В его гараже правоохранительные органы нашли орудия и следы пыток. После вызова на допрос Андреев ударился в бега.


В СМИ периодически публикуются истории о том, что жители различных регионов видели "орского маньяка". Такая информация поступала за это время из Самары, Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга.

В текущем году мужчину, похожего на преступника, 10 марта в пассажирском автобусе в Одинцовском городском округе Московской области заметила студентка второго курса, сообщает "Московский комсомолец". По ее словам, на тот момент она еще не знала информации о том, что разыскивается маньяк.

"Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. Он сел прямо напротив меня, несмотря на то что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", – рассказала девушка.

Потом мужчина решил завести со мной разговор и начал спрашивать, откуда и куда я еду. В общем я ему рассказала, что еду из университета домой. В подробности не стала вдаваться. Но мужчина все-таки решил продолжить диалог и начал спрашивать всякую ерунду.
студентка второго курса

Студентка отметила, что мужчина были седовласым, одет в темную куртку и джинсы, при этом его одежда показалась девушке грязной. Также у него не хватало множества зубов и стояли золотые коронки. Со слов студентки, она вышла на своей остановке, а незнакомец остался в автобусе, смотря ей вслед, даже когда транспорт стал отъезжать.

Через несколько дней в университете появились объявления о розыске маньяка, уточнила девушка. На фото она сразу узнала своего попутчика из автобуса и позвонила в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению.

Особые приметы Валерия Андреева: рост 173 сантиметра, возраст 63 года, овальное лицо, прямой нос, прямые и короткие волосы, цвет волос темный с проседью, тонкие губы, прямой подбородок, прилегающие к голове ушные раковины. На верхней челюсти спереди слева и справа зубы с первого по четвертый имеют коронку желтого металла, такие же коронки стоят на нижней челюсти с пятого по седьмой зуб. На животе есть шрам после операции. При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.

Как себя обезопасить?

Фото: depositphotos/ajphotos

Подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников в интервью Москве 24 напомнил, что в центральной части столицы и областных региональных центрах существует система видеонаблюдения, которая помогает идентифицировать разыскиваемых преступников.

Эксперт уверен, что если бы "орский маньяк" приехал в Московский регион, то, вероятно, его бы уже нашли по камерам с распознаванием лиц.

Если бы преступник находился в Московском регионе, то, вероятнее всего, его бы могли уже найти, потому что камеры себя зарекомендовали с положительной стороны, даже в случае с нераскрываемыми преступлениями.
Олег Иванников
подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок"

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в разговоре с Москвой 24 посоветовал при встрече с возможным преступником не геройствовать. Лучше осторожно сообщить о подозреваемом в полицию. Правоохранительные органы проверят и точно скажут: это просто похожий человек или же маньяк, подчеркнул он.

"Ни в коем случае не нужно пытаться задерживать самому. Если это на самом деле преступник, то у обычного гражданина шансов очень немного, особенно у хрупкой девушки. Лучше отойти в сторону, чтобы вас точно не слышали, и позвонить в полицию: сообщить свое местоположение и то, что вы видите человека, похожего по ориентировке на разыскиваемого преступника", – пояснил эксперт.

Если позволяет время и желание, можно аккуратно издалека за ним проследить. Но это нужно делать осторожно и в людных местах, а также не ходить за подозреваемым в подворотни, так как он может узнать про слежку.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

Также Гринин рассказал, как обезопасить себя от встречи с преступником. По его словам, для этого не стоит ходить по одиночке в безлюдных местах в позднее время, девушкам лучше просить, чтобы их встречали и провожали, а также пользоваться такси, даже на короткие расстояния.

"От внешнего вида женщины мало что зависит, хотя девушка на шпильках рискует больше, чем дама в кроссовках, потому что ей будет сложнее в случае чего убежать. Также нужно досконально продумать свой маршрут с точки зрения безопасности, это очень здорово помогает. Все опасные места нужно заранее знать и не рисковать лишний раз", – отметил собеседник Москвы 24.

Кроме того, эксперт порекомендовал обзавестись средствами самообороны, например газовым баллончиком, который доступен в специальных магазинах. При этом его не следует класть в сумку, так как в экстренной ситуации можно просто не нащупать. Баллончик необходимо держать в руке, а руку положить в карман, подчеркнул Гринин.

Нужно понимать, что у человека будет максимум две минуты, чтобы убежать после применения баллончика. А вот электрошокеры – бессмысленные устройства, которые дают ложное чувство уверенности. Выходная мощность шокеров в гражданском обороте – не больше трех ватт, в таком виде они бесполезны при встрече с преступником.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

При этом Иванников предостерег от неумелого использования средств самозащиты. По его мнению, люди могут сами себе нанести вред или покалечить случайных граждан.

Эксперт добавил, что лучше всего использовать мобильный телефон и сделать фото или видео предполагаемого преступника, а затем оперативно обратиться в полицию. В последующем данная информация, возможно, спасет чью-то жизнь, резюмировал он.

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