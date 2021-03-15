Подполковник запаса МВД усомнился, что "орский маньяк" скрывается в Московском регионе

Столичная полиция получила обновленную ориентировку на "орского маньяка", которого ищут по всей России уже почти 10 лет. Валерия Андреева обвиняют как минимум в восьми убийствах, но на самом деле их может быть гораздо больше. На днях пассажирка автобуса заметила похожего человека в Подмосковье. Рассказываем, насколько вероятно, что преступник скрывается в Московском регионе и как обезопасить себя от встречи с маньяком.



Встретила маньяка?

Так называемого орского маньяка обвиняют в серии изнасилований и убийств женщин в Оренбургской области и соседних регионах. На данный момент его поисками занимаются не только правоохранители из России, но также Интерпол.

"Орский маньяк" Валерий Андреев орудовал как минимум с 2006 года. Дальнобойщик похищал, насиловал и убивал женщин. Его обвиняют в восьми смертях, но по факту их может быть намного больше. Силовики вышли на его след по биллингу мобильного телефона одной из жертв и редкой марке автомобиля. В его гараже правоохранительные органы нашли орудия и следы пыток. После вызова на допрос Андреев ударился в бега.





В СМИ периодически публикуются истории о том, что жители различных регионов видели "орского маньяка". Такая информация поступала за это время из Самары, Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга.

В текущем году мужчину, похожего на преступника, 10 марта в пассажирском автобусе в Одинцовском городском округе Московской области заметила студентка второго курса, сообщает "Московский комсомолец". По ее словам, на тот момент она еще не знала информации о том, что разыскивается маньяк.

"Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. Он сел прямо напротив меня, несмотря на то что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", – рассказала девушка.





студентка второго курса Потом мужчина решил завести со мной разговор и начал спрашивать, откуда и куда я еду. В общем я ему рассказала, что еду из университета домой. В подробности не стала вдаваться. Но мужчина все-таки решил продолжить диалог и начал спрашивать всякую ерунду.

Студентка отметила, что мужчина были седовласым, одет в темную куртку и джинсы, при этом его одежда показалась девушке грязной. Также у него не хватало множества зубов и стояли золотые коронки. Со слов студентки, она вышла на своей остановке, а незнакомец остался в автобусе, смотря ей вслед, даже когда транспорт стал отъезжать.

Через несколько дней в университете появились объявления о розыске маньяка, уточнила девушка. На фото она сразу узнала своего попутчика из автобуса и позвонила в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению.

Особые приметы Валерия Андреева: рост 173 сантиметра, возраст 63 года, овальное лицо, прямой нос, прямые и короткие волосы, цвет волос темный с проседью, тонкие губы, прямой подбородок, прилегающие к голове ушные раковины. На верхней челюсти спереди слева и справа зубы с первого по четвертый имеют коронку желтого металла, такие же коронки стоят на нижней челюсти с пятого по седьмой зуб. На животе есть шрам после операции. При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.



Как себя обезопасить?

Подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников в интервью Москве 24 напомнил, что в центральной части столицы и областных региональных центрах существует система видеонаблюдения, которая помогает идентифицировать разыскиваемых преступников.

Эксперт уверен, что если бы "орский маньяк" приехал в Московский регион, то, вероятно, его бы уже нашли по камерам с распознаванием лиц.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Если бы преступник находился в Московском регионе, то, вероятнее всего, его бы могли уже найти, потому что камеры себя зарекомендовали с положительной стороны, даже в случае с нераскрываемыми преступлениями.

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в разговоре с Москвой 24 посоветовал при встрече с возможным преступником не геройствовать. Лучше осторожно сообщить о подозреваемом в полицию. Правоохранительные органы проверят и точно скажут: это просто похожий человек или же маньяк, подчеркнул он.

"Ни в коем случае не нужно пытаться задерживать самому. Если это на самом деле преступник, то у обычного гражданина шансов очень немного, особенно у хрупкой девушки. Лучше отойти в сторону, чтобы вас точно не слышали, и позвонить в полицию: сообщить свое местоположение и то, что вы видите человека, похожего по ориентировке на разыскиваемого преступника", – пояснил эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если позволяет время и желание, можно аккуратно издалека за ним проследить. Но это нужно делать осторожно и в людных местах, а также не ходить за подозреваемым в подворотни, так как он может узнать про слежку.

Также Гринин рассказал, как обезопасить себя от встречи с преступником. По его словам, для этого не стоит ходить по одиночке в безлюдных местах в позднее время, девушкам лучше просить, чтобы их встречали и провожали, а также пользоваться такси, даже на короткие расстояния.

"От внешнего вида женщины мало что зависит, хотя девушка на шпильках рискует больше, чем дама в кроссовках, потому что ей будет сложнее в случае чего убежать. Также нужно досконально продумать свой маршрут с точки зрения безопасности, это очень здорово помогает. Все опасные места нужно заранее знать и не рисковать лишний раз", – отметил собеседник Москвы 24.

Кроме того, эксперт порекомендовал обзавестись средствами самообороны, например газовым баллончиком, который доступен в специальных магазинах. При этом его не следует класть в сумку, так как в экстренной ситуации можно просто не нащупать. Баллончик необходимо держать в руке, а руку положить в карман, подчеркнул Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Нужно понимать, что у человека будет максимум две минуты, чтобы убежать после применения баллончика. А вот электрошокеры – бессмысленные устройства, которые дают ложное чувство уверенности. Выходная мощность шокеров в гражданском обороте – не больше трех ватт, в таком виде они бесполезны при встрече с преступником.

При этом Иванников предостерег от неумелого использования средств самозащиты. По его мнению, люди могут сами себе нанести вред или покалечить случайных граждан.

Эксперт добавил, что лучше всего использовать мобильный телефон и сделать фото или видео предполагаемого преступника, а затем оперативно обратиться в полицию. В последующем данная информация, возможно, спасет чью-то жизнь, резюмировал он.