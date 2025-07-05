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05 июля, 12:28

Происшествия

СК предъявил обвинение напавшему на мальчика жителю Сергиева Посада

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Жителю Сергиева Посада предъявлено обвинение за попытку убийства 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СК по Московской области.

В качестве потерпевшей была признана мать ребенка, с ее участием уже был проведен допрос.

"Осуществлен осмотр места происшествия, изъяты смывы и орудие преступления. Назначены судебные экспертизы, среди которых психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и биологическая", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Инцидент произошел 4 июля во дворе жилого дома в Сергиевом Посаде. По факту нападения на мальчика было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался местный житель 1990 года рождения.

Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, на ребенка напал больной шизофренией мужчина. Мальчику провели операцию, его жизни ничего не угрожает.

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происшествия

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