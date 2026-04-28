28 апреля, 15:38Экономика
Набиуллина указала на рекордный дефицит рабочей силы в России
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В настоящее время в России наблюдается рекордный дефицит рабочей силы. Об этом заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на "Альфа-Саммите".
"Ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы", – цитирует ее ТАСС.
По словам председателя регулятора, данная тенденция оказывает значительное влияние на экономическую ситуацию в стране.
Вместе с тем в государстве продолжает сохраняться рекордно низкий уровень безработицы. Как ранее указывал Владимир Путин, показатель составляет 2,1%.
В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников спрогнозировал удержание низких значений еще на ближайшие несколько лет.
