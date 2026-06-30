Врач Галлямова: патчи от прыщей могут создавать "теплицу" для бактерий

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Случай с россиянкой, у которой после использования патча от прыщей опухла щека, единичный. Однако при определенных условиях такие средства могут становиться "теплицей" для бактерий, предупредила в беседе с Москвой 24 доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Юлия Галлямова.

По ее мнению, в данном случае использование патча совпало с тем, что воспаление было глубоким и требовало лечения изнутри. Патчи могут быть полезны только при поверхностных высыпаниях: они помогают быстро снять покраснение и подсушить прыщ, пояснила медик.

При глубоком воспалении использовать такие средства категорически нельзя: они создают окклюзию – герметичное покрытие, под которым создается влажная среда, похожая на теплицу. В таких условиях бактерии начинают размножаться активнее, инфекция усиливается, и воспаление только усугубляется.

"Что касается патчей с микроиглами, здесь ситуация иная. Косметологические средства, в отличие от лекарственных препаратов, как правило, не проходят масштабных клинических исследований, поэтому говорить об их эффективности с точностью до процентов невозможно", – отметила Галлямова.

Она добавила, что полагаться можно только на обещания производителей. Теоретически такие патчи могут давать положительный эффект, но любая косметика дает временный результат. Гидрогелевые патчи, например, работают за счет того, что удерживают влагу, не давая ей испаряться. Кожа насыщается водой, мелкие морщины временно разглаживаются, но это не лечебный и даже не профилактический эффект. Это чисто косметическая манипуляция, сравнимая с использованием декоративной косметики.

Чтобы не навредить себе, нужно уметь отличать поверхностное воспаление от глубокого. Главный ориентир – ощущения. Глубокие воспалительные элементы всегда болезненны, часто имеют ярко-красный цвет с синюшным оттенком и чувствуются как плотный узелок под кожей. Если есть боль даже без прикосновения, это явный признак того, что воспаление глубоко.

В таком случае любые патчи, маски и компрессы противопоказаны. Для поверхностных прыщей, напротив, существуют специальные патчи с противовоспалительными компонентами – их можно использовать, и они способны быстро подсушить элемент и уменьшить покраснение.

Если нужно срочно убрать прыщ перед важным событием, лучше не рисковать и обратиться к косметологу, отметила эксперт. Современные аппаратные методики позволяют снять воспаление за один сеанс, и при правильном подходе уже через день-два проблема будет заметно менее выражена.

Мази с антибиотиками или ретиноидами не стоит применять без назначения врача: они требуют курсового применения, быстрого эффекта не дают и могут навредить при неправильном использовании.

Есть несколько признаков, при которых визит к специалисту обязателен. Если прыщи появляются регулярно, один за другим, без длительных перерывов, это повод пройти обследование. Если воспаление очень глубокое, болезненное и пульсирует даже без прикосновения, это может говорить о серьезном инфекционном процессе.

Особенно опасны высыпания в носогубной складке: в этой области много нервов и крупных сосудов, а также естественные отверстия в костях черепа, через которые инфекция может быстро проникнуть вглубь. В таких случаях самолечение недопустимо.

"Отдельно стоит сказать о привычке выдавливать прыщи – это категорически запрещено. Механическое воздействие может загнать инфекцию глубже, вплоть до попадания в кровоток, что чревато рожистым воспалением и другими тяжелыми осложнениями", – добавила специалист.

Врач предупредила, что, даже если выдавливать поверхностный прыщ, может нарушиться структура кожи и образоваться рубцы, пигментные пятна и постакне. Черные точки тоже лучше не трогать, это расширяет поры и со временем делает кожу неровной, похожей на лимонную корку, заключила Галлямова.

Ранее врач-дерматолог, трихолог и косметолог Наталия Жовтан предупредила, что использование одного полотенца на нескольких человек в семье может привести к плохим последствиям. Люди могут передать друг другу бактерии, грибки, вирусы, паразитов.