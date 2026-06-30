Ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: Агентство "Москва"

Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Актуальную информацию о статусе перелета можно уточнить на онлайн-табло.

В Жуковском во вторник, 30 июня, несколько раз вводили ограничения, а затем снимали их.

Меры безопасности устанавливаются на фоне попыток атак вражеских беспилотников на столичный регион. Как сообщал Сергей Собянин, с 20:00 понедельника, 29 июня, удалось сбить уже 61 БПЛА.