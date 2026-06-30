Сергей Собянин рассказал о развитии района Северное Тушино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Северное Тушино построили и передали под заселение семь современных жилых комплексов по программе реновации. Жители 18 старых домов переедут в новые комфортные квартиры, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Среди новостроек – ЖК на улице Героев Панфиловцев. В нем 325 квартир общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Там создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов и родителей с детскими колясками, а также установлено 10 лифтов.

На первом этаже расположены нежилые помещения под магазины и предприятия сферы услуг, а на прилегающей территории оборудованы зоны отдыха, спортивная и детская площадки.

По словам мэра, ЖК находится примерно в 15 минутах езды на наземном общественном транспорте от станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии. В пешей доступности от него есть вся необходимая социальная инфраструктура, а также парки "Братцево", "Сходненский ковш" и "Алешкинский лесопарк".

"В районе проведена комплексная реконструкция поликлиник, обновляются школы, объекты культуры и спорта. Реализуются и уникальные проекты: например, создание первой в стране специализированной "Библиотеки шахмат" – нового места общения поклонников популярной игры", – отметил градоначальник.

В указанной библиотеке собрано 24,3 тысячи тематических книг. Там же работают выставка, посвященная истории шахмат, робот-гроссмейстер, локация Storm Chess c виртуальными шахматами и VR-зона.

Между тем более 3,4 тысячи москвичей получили новое жилье по реновации в Лосиноостровском районе. Всего в рамках программы в улучшенные квартиры там переедут 12,2 тысячи человек.

В настоящий момент под заселение в Лосиноостровском районе переданы 11 новостроек. Они находятся недалеко от старых пятиэтажных домов, поэтому горожанам не приходится привыкать к новой инфраструктуре.