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30 июня, 13:07

Политика

ЦИК начала прием документов для регистрации партий на выборы в ГД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приступила к приему документов для регистрации партий для участия в выборах депутатов Госдумы во вторник, 30 июня. Об этом сообщила член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина.

"Мы начинаем прием документов, в первую очередь федеральные списки на предстоящие выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва", – уточнила она.

Первой документы подготовила партия ЛДПР, добавила Хаймурзина.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В это время состоятся и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября 2026 года. Поучаствовать в них смогут 17 политических партий.

Проголосовать онлайн получат возможность 48,4 миллиона человек. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.

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