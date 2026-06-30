В Москве простились с экс-министром обороны Ивановым

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Прощание с бывшим министром обороны России, экс-спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым завершилось в Москве.

Кортеж с катафалком Aurus под звуки военного оркестра покинул территорию Центральной клинической больницы. Далее он направится на Троекуровское кладбище, где пройдут похороны.

За кортежем проследовала траурная процессия: военнослужащие роты почетного караула и Сухопутных войск сопроводили гроб, неся на бархатных подушечках награды Иванова.

Экс-министр умер 26 июня в возрасте 73 лет. Соболезнования его родным и близким выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

На церемонию прощания венки прислали различные ведомства и официальные лица, а также спортивные клубы и общества. Кроме того, был отправлен венок от ЦСКА, так как Иванов болел за этот клуб.

Траурное мероприятие посетил и глава государства. Он возложил цветы и кратко пообщался с семьей бывшего главы Минобороны.