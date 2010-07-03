ФТС подтвердила задержание сотрудников таможни

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В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили РИА Новости, что по делу о взятках задержаны сотрудники Домодедовской и Внуковской таможен.

Среди задержанных девять должностных лиц таможенных органов Домодедова и один – Внукова. Все они обвиняются во взяточничестве.

Старший из фигурантов дела занимал должность заместителя начальника отдела. Сейчас в отношении задержанных должностных лиц проходят следственные действия.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заключение под стражу, а также домашний арест задержанных на срок до 5 сентября.

В конце 2016 года сотрудников Домодедовской таможни оштрафовали за получение взяток от граждан Вьетнама. Их признали виновными в получении взяток организованной группой.