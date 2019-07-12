Следствие просит суд арестовать экс-замглавы ПФР Иванова

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова по делу о взятке, передает ТАСС.
Под стражу также просят заключить директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Заседание должно состояться в ближайшее время. Прокурор же попросил заключить Иванова под домашний арест в связи с признанием им вины.
Его задержали 10 июля. Иванов признал вину и подал в отставку. Экс-замруководителя написал явку с повинной. Известно, что сумма взятки составила не менее 4 миллионов 400 тысяч рублей.
Кроме того, он изобличил других лиц, совершивших преступления. По нескольким адресам прошли обыски, в частности, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".
Он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле знают о задержании замглавы ПФР, однако причина им неизвестна.
Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности.
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