Министр финансов Забайкалья стала фигурантом уголовного дела

Министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова, а также бывший министр территориального развития региона Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов, сообщает ТАСС.
Кириллову подозревают в совершении преступления по статье "Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере". Паздникова подозревают в пособничестве этому преступлению.
Следователи провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства фигурантов дела.
По версии следствия, в 2017–2018 годах подозреваемые использовали должностные полномочия для сокрытия руководством акционерного общества "Забайкальская топливно-энергетическая компания" средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
Ранее сообщалось, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Дело заведено по факту мошенничества, присвоения и растраты, а также легализации имущества, добытого преступном путем. Обвиняются также шесть соучастников экс-чиновника. Сумма ущерба от их действий составила не менее 43 миллионов рублей.
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