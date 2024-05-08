Мероприятия ко Дню Победы пройдут на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Масштабная программа, посвященная 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщил комитет по туризму Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

В четверг, 9 мая, горожан ждет викторина о городе-герое Москве. Посетители смогут прослушать мелодии военных лет и сделать почтовых голубей в технике оригами. Вечером артисты театрального проекта "Живая суббота" устроят музыкальный квартирник, где представят военную столицу глазами деятелей культуры.

В программе для зрителей прозвучат воспоминания актеров театра и кино Владимира Этуша и Веры Марецкой, поэтов-фронтовиков Константина Симонова и Булата Окуджавы, а также песни московских ополченцев.

В пятницу, 10 мая, преподаватели мастерской "Творилки" пригласили посетить мастер-класс, на котором участники смогут воссоздать атмосферу прошлых эпох. Кроме того, эксперт модной индустрии расскажет присутствующим о вечной классике и актуальных трендах.

В субботу, 11 мая, певица Лариса Долина выступит в программе "Музыкальное путешествие через историю Москвы", актер театра и кино Андрей Соколов расскажет об историческом кино и своих значимых ролях.

Завершится цикл в воскресенье, 12 мая, на Красной горке, с которой возобновлялся сезон венчаний после Великого поста и Пасхи. Там пройдет мастер-класс по росписи свадебных кокошников. Гостям расскажут об исторических и современных обычаях, связанных с праздником создания новой семьи. В конце народный артист России Александр Галибин проведет дискуссию об истории Москвы.

В парках по всей столицы пройдут более 270 культурных событий ко Дню Победы. Гостей ждут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Столичные артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров выступят с концертами. В московских парках организуют выставки, посвященные подвигу героев ВОВ.