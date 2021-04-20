Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций

12:09
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Полиция предупредила о незаконности акций, планируемых в Москве. Об этом говорится на сайте МВД.
"В Сети распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы. ГУ МВД России по городу Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", – говорится в сообщении.
Правоохранители напомнили, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. Кроме того, проведение акций планируется вблизи зданий, где расположены органы государственной власти, что запрещено законом.
Отмечается также, что при массовом скоплении людей возрастает риск заражения коронавирусом. Столичная полиция в свою очередь предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и соблюдения действующего законодательства. Всех нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законом.
Ранее Роскомнадзор предупредил владельцев соцсетей, СМИ и других интернет-платформ о крупных штрафах за распространение информации о несанкционированных массовых мероприятиях.
В ведомстве напомнили о недопустимости распространения подобной информации и потребовали незамедлительно удалять все связанные с этим материалы. Там уточнили, что нарушение порядка доступа к противоправной информации может повлечь за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
В том случае если нарушение происходит повторно, штраф увеличивается до одной десятой размера суммы годовой выручки компании.
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