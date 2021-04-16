Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Тушинский суд Москвы признал виновным оператора ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Павла Зеленского в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС.

Суд приговорил Зеленского к двум годам колонии общего режима с лишением права заниматься информационно-телекоммуникационной деятельностью, включая использование интернета.

Причиной возбуждения уголовного дела стали несколько комментариев подсудимого о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Сам Зеленский свою вину признал.

2 октября 2020 года около здания нижегородского главка МВД было найдено тело женщины. Региональный СК заявил, что погибшей оказалась журналистка Ирина Славина.

Сообщалось, что за час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.

Журналистка сообщила, что утром в ее квартире провели обыск. В СК заявили, что сообщения СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеют под собой никаких оснований.