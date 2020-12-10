Путин не стал связывать гибель журналистки Славиной с действиями следователей

Фото: facebook.com/slavirina

Владимир Путин считает, что гибель покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия, сообщает РИА Новости.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Евгений Мысловский рассказал президенту о внимании правоохранителей к Славиной и об устроенном у нее дома обыске, несмотря на то, что она была лишь свидетелем по делу.

Путин задал вопрос, возбуждали ли против журналистки уголовное дело. Он подчеркнул, что не понимает причин для суицида, если она не была даже фигуранткой дела.

Также глава государства обратил внимание на слова правозащитника о том, что Славина была психически неуравновешенной. "Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", – заключил Путин.

2 октября около здания нижегородского главка МВД было найдено тело женщины. Региональный СК заявил, что погибшей оказалась журналистка Ирина Славина.

Сообщалось, что за час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.

Журналистка сообщила, что утром в ее квартире провели обыск. В СК заявили, что сообщения СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеют под собой никаких оснований.

В Кремле назвали гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной трагической. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам девушки.