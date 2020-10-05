В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью нижегородской журналистки

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В Кремле считают гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной трагической. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам девушки, сообщает RT.

"Это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным", – сказал представитель администрации президента РФ.

2 октября около здания нижегородского главка МВД найдено обгоревшее тело женщины. Региональный СК заявил, что погибшей оказалась журналистка Ирина Славина. Известно, что СК проводит проверку из-за гибели женщины.