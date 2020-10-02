В СК подтвердили личность погибшей у здания нижегородского МВД журналистки

02 октября, 19:15
Фото: соцсети
В пятницу, 2 октября, около здания нижегородского главка МВД было обнаружено обгоревшее тело женщины. Региональный СК заявил, что погибшей оказалась журналистка Ирина Славина. Об этом сообщает РИА Новости.
Сразу после поступления данных об обнаружении тела с термическими ожогами на улице Горького, 71, где располагается здание нижегородского главка МВД, на место происшествия выехали следователи.
"Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", – сказано в сообщении ведомства.
При этом там опровергли информацию о связи смерти журналистки с проведением у нее дома обысков.
"Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", – подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. В связи с происшествием следователи СК организовали проверку.
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