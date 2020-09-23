Умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев

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На 68-м году жизни скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин.
"Он был на лечении. Умер сегодня в Москве. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил", – сказал Афонин.
Как рассказал РИА Новости депутат ГД Сергей Гаврилов, последнее время Агаев находился в коме. По некоторым данным, у депутата был диагностирован коронавирус.
Ранее от коронавирусной инфекции скончалась старшая сестра бывшего президента Боливии Эво Моралеса Эстер. Как отмечается, 70-летнюю женщину доставили в больницу города Оруро на востоке страны 9 августа. Несколько дней она находилась в реанимации. Эстер Моралес скончалась 16 августа.
Также от коронавирусной инфекции умер мексиканский актер Раймундо Капетильо, который известен зрителям сериала "Дикая Роза". Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные COVID-19.
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