Сестра экс-президента Боливии Эво Моралеса умерла от COVID-19

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Старшая сестра бывшего президента Боливии Эво Моралеса Эстер скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, 70-летнюю женщину доставили в больницу города Оруро на востоке страны 9 августа. Несколько дней она находилась в реанимации. Эстер Моралес скончалась 16 августа.

"Мне больно, что я не смог попрощаться со своей сестрой, которая была для меня как мать, чтобы поблагодарить ее за любовь, честность и смелость", – написал Моралес в Twitter.

Ранее сообщалось, что от коронавирусной инфекции умер мексиканский актер Раймундо Капетильо, который известен зрителям сериала "Дикая Роза". Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные COVID-19. Информация о его госпитализации в больницу появилась 4 июля. Его доставили в медицинское учреждение в Мехико. Он ушел из жизни 12 июля.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.

