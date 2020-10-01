Умер начальник Канцелярии Путина Александр Голублев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Канцелярии Путина Александр Голублев скончался. Он занимал данную должность с апреля 2014 года. Слова соболезнования сыновьям руководителя выразил президент России. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", — сказано в тексте.

Владимир Путин также подчеркнул, что Голублев обладал высокими профессиональными и личными качествами, а также был востребован на самых ответственных направлениях государственной службы.

"Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", – заключил Путин.