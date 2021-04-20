Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, обязуются сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, физлицо, выполняющее функции иностранного агента или юридически связанное с иноагентом, участвуя в избирательных кампаниях должно указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписных листах и агитационных материалах.

Также документ расширяет список лиц и организаций, которые не могут участвовать в выборах. В перечень вошли незарегистрированные общественные объединения и СМИ-иноагенты, а также российские юридические лица, которые были учреждены такими СМИ.

В феврале президент подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, выполняющих функцию иностранных агентов. Согласно норме, за распространение информации об иноагенте без специальной метки физические лица могут заплатить штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения, должностные лица – от 4 до 5 (также с конфискацией). Юрлица обяжут выплачивать штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Также штрафные санкции вводятся за грубое нарушение правил работы СМИ-иноагентом. За это нарушение юридическим лицам могут выписать постановление о выплате в размере 5 миллионов рублей.