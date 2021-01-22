В ГД предложили запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия

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Иностранным агентам нужно запретить выступать в качестве организаторов публичных мероприятий. Письмо с соответствующим предложением направил депутат Госдумы Евгений Федоров на имя Генпрокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает RT.

В обращении Федорова говорится, что на сегодняшний день законодательство запрещает ряду лиц организовывать публичные мероприятия. При этом в перечне отсутствуют ограничения как для некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, так и для физлиц, которые находятся в реестре иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц – представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иноагента, физлиц, включенных в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента", – говорится в тексте обращения.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Ранее стало известно, что в отношении СМИ-иноагентов были составлены восемь протоколов из-за отсутствия маркировки. Юридические лица за данное нарушение могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей, а физлица – на 50 тысяч рублей.