В ГД предложили запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Иностранным агентам нужно запретить выступать в качестве организаторов публичных мероприятий. Письмо с соответствующим предложением направил депутат Госдумы Евгений Федоров на имя Генпрокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает RT.
В обращении Федорова говорится, что на сегодняшний день законодательство запрещает ряду лиц организовывать публичные мероприятия. При этом в перечне отсутствуют ограничения как для некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, так и для физлиц, которые находятся в реестре иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц – представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иноагента, физлиц, включенных в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента", – говорится в тексте обращения.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
Ранее стало известно, что в отношении СМИ-иноагентов были составлены восемь протоколов из-за отсутствия маркировки. Юридические лица за данное нарушение могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей, а физлица – на 50 тысяч рублей.
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