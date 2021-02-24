Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности физлиц и НКО-иноагентов

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, выполняющих функцию иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новой законодательной норме, за распространение информации об иноагенте без специальной метки физические лица могут заплатить штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения, должностные лица – от 4 до 5 (также с конфискацией). Юрлица обяжут выплачивать штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
Если физлица-иноагенты не предоставили в уполномоченный орган сведения о себе или сделали это несвоевременно, то в этом случае штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей. Если не был указан статус, то штраф может составить от 10 до 30 тысяч рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.
Взыскание также вводится для самих НКО-иноагентов. В случае если они распространяют материалы без специальной метки, должностных лиц оштрафуют на 100–300 тысяч рублей, юридических лиц – на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. В обоих случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.
Новые законодательные изменения подразумевают и штрафные санкции за грубое нарушение правил работы СМИ-иноагентом. За это нарушение юридическим лицам могут выписать постановление о выплате в размере 5 миллионов рублей.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что за административные правонарушения СМИ-иноагенты оштрафованы на сумму в размере 2,2 миллиона рублей.
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