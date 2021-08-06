Минюст РФ внес ФБК в перечень запрещенных организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции РФ внесло признанные в России экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан в перечень запрещенных организаций. Об этом свидетельствуют данные реестра на сайте ведомства.
Они вошли в обновленный перечень под номерами 86 и 87.
До этого соответствующее решение принял Мосгорсуд, а позже его подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, который согласился с позицией, согласно которой данные организации посредством несанкционированных массовых акций создавали условия для проведения "цветной революции".
Как объяснили опрошенные РИА Новости эксперты, статус экстремистских организаций сделает работу ФБК и ФЗПГ невозможной: вводится запрет на использование их символики, а в своих публикациях СМИ должны будут упоминать, что организации запрещены на территории России.
Ранее Преображенский суд Москвы признал виновной бывшего юриста ФБК Любовь Соболь в нарушении санитарных норм в ходе январской несанкционированной протестной акции.
Ее обвиняли в том, что она в социальных сетях призывала граждан выйти на несогласованную протестную акцию, на которой создался высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.
В соответствии с приговором Соболь не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах и выезжать за пределы территории своего муниципалитета.
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