ГП РФ признала нежелательной немецкую НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра"

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России немецкой неправительственной организации "Фонд имени Конрада Аденауэра". Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

У этой организации есть 111 представительств во всем мире. Заявленные цели – продвижение демократии, поддержка европейского единства, талантливой молодежи, подчеркнул Иванов.

По словам представителя ведомства, в действительности фонд распространяет материалы, нацеленные на дискредитацию российских властей и их политики, деятельности полиции и судов. Также НПО активно продвигает политику недружественных стран на тему СВО.

Деятельность "Фонда имени Конрада Аденауэра", носящая провокационный характер направлена на осложнение взаимоотношений между РФ и Западом, а также на формирование условий для политической и экономической изоляции РФ на мировой арене и конфронтацию противостояния в местах проведения спецоперации, сказал Иванов.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией в России голландское неправительственное издание The Moscow Times. Так, оно осуществляет дискредитацию решений российских властей как во внешней, так и во внутренней политике. Кроме того, по информации ведомства, The Moscow Times взаимодействует с иностранными НПО, деятельность которых ранее была признана нежелательной в РФ.

Также генеральная прокуратура сообщила, что ранее доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором в связи с публикацией материалов, содержащих недостоверные сведения и направленных на дискредитацию работы российских властей по проведению СВО.

