Тело новорожденного нашли у реки на севере столицы

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Фото: depositphotos/blinow61

На Лихоборской набережной на берегу реки Норишка на севере столицы прохожие нашли тело новорожденного ребенка.

"Найдено тело младенца со следами пуповины. Обстоятельства смерти устанавливаются", – цитирует ТАСС источник в полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск матери ребенка.

