Тело мужчины нашли в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили в квартире в центре столицы. По предварительным данным, он погиб от удушья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что погибшего 15 января нашел его знакомый.

"Заявитель обнаружил тело приятеля в прихожей. Мужчина был мертв уже около недели", – заявил собеседник информагентства.

На данный момент известно, что умерший мужчина арендовал квартиру, в которой его обнаружили. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

14 января в Москве обнаружили тело мужчины, которое неизвестные сбросили в канализационный люк на пустыре в районе Леснорядской улицы. Оперативные службы действовали по наводке уроженца Дагестана 1961 года рождения. По мнению экспертов, погибший мужчина скончался около двух недель назад.

Днем ранее сообщалось об обнаружении тела неизвестного мужчины в подъезде высотки на Котельнической набережной. Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти на теле погибшего.

