Тело мужчины обнаружили в люке в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины найдено на пустыре в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 13 января к оперативным службам обратился уроженец Дагестана 1961 года рождения, который сообщил о неприятном запахе, исходящем из люка на пустыре на Леснорядской улице.

"В люке обнаружен разложившийся труп неизвестного мужчины, смерть которого наступила около двух недель", – заявил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время тело направлено в морг для установления точных причин смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее тело неизвестного мужчины было обнаружено в подъезде высотки на Котельнической набережной. Погибшему было около 45-50 лет. Следов насильственной смерти обнаружено не было. На момент обнаружения мужчина был мертв около четырех дней.

