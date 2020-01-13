Заключенного обнаружили мертвым в колонии в Приморье

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Заключенного обнаружили мертвым в колонии в Спасском районе Приморья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы регионального ГУФСИН.

"В ИК-39 ГУФСИН России по Приморскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть", – подтвердили в пресс-службе.

По предварительной информации, на теле покойного не обнаружено признаков насильственной смерти.

В пресс-службе добавили, что в данный момент по фактам случившегося проводится проверка. О ее результатах будет доложено в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС.

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