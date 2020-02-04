Тело мужчины извлекли из-под завалов мусора в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из захламленной квартиры в центре столицы извлекли тело мужчины, который скончался месяц назад. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в доме 7 на Волгоградском проспекте.

"Труп лежал среди груд бытового и строительного мусора, высота завалов достигала полуметра. Доступ к телу отсутствовал, для извлечения останков пришлось разгребать кучи отходов", – говорится в сообщении.

В настоящее время тело доставлено в морг. По предварительной информации, причиной смерти мужчины явилась остановка сердца. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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