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Москва 24

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Общество

18:04

Тело мужчины извлекли из-под завалов мусора в квартире в центре Москвы

происшествия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из захламленной квартиры в центре столицы извлекли тело мужчины, который скончался месяц назад. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в доме 7 на Волгоградском проспекте.

"Труп лежал среди груд бытового и строительного мусора, высота завалов достигала полуметра. Доступ к телу отсутствовал, для извлечения останков пришлось разгребать кучи отходов", – говорится в сообщении.

В настоящее время тело доставлено в морг. По предварительной информации, причиной смерти мужчины явилась остановка сердца. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее СК начал проверку после обнаружения тела женщины в ванной в квартире бизнесмена. Предприниматель из Южной Кореи познакомился с девушкой в одном из столичных клубов и пригласил к себе в гости. Они провели вечер, выпивая алкоголь, а после мужчина уснул. Утром бизнесмен обнаружил свою спутницу мертвой в ванной.

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