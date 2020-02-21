Супругов нашли мертвыми в квартире под Наро-Фоминском

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В Наро-Фоминском городском округе обнаружили мертвыми мужчину и женщину. Их тела нашли в квартире без признаков насильственной смерти.

Отмечается, что погибшие являлись мужем и женой. Мужчине было 66 лет, женщине – 65 лет. Они скончались порядка трех суток назад.

"По предварительным данным следствия, супруги вели асоциальный образ жизни и долгое время злоупотребляли спиртными напитками", – говорится в сообщении пресс-службы областного управления Следственного комитета России.

В настоящее время инициирована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи назначили судмедэкспертизы, чтобы уточнить причину смерти семейной пары.

Ранее экс-министра здравоохранения Омской области обнаружили мертвым. Его тело нашли лесу недалеко от села Соляного Черлакского района. Обстоятельствами его смерти занялись правоохранители.